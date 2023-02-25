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İsveç istihbaratı PKK'nın ülkelerinde finanse edildiğini tespit etti

İsveç istihbaratı PKK'nın ülkelerinde finanse edildiğini tespit etti

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, İsveç'te terör örgütü PKK'nın finanse edildiğini duyurdu.

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Ukrayna-Rusya savaşının ardından Kuzeydoğu Avrupa ülkeleri İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üyelik için başvuru yaptı.

Türkiye'nin ülkelerinde PKK'ya kol kanat gerdikleri gerekçesi ile veto ettiği üyelik süreci, bu iki ülkenin taahhütleri doğrultusunda imzalanan muhtıra ile ilerlemeye başladı.

Bu süreç, İsveç'te yaşanan çirkin Kur'an-ı Kerim yakma rezaleti ile sona erdi.

Polis gözetiminde yapılan bu çirkin saldırıdan sonra yeni bir gelişme daha yaşandı.

"PKK-YPG ülkemizde finanse ediliyor"

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), İsveç'te terör örgütü PKK'nın finanse edildiğini duyurdu.

SEPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK-YPG'nin ülkesinde önemli ölçüde finans sağladığını söyledi.

"Önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim"

Trehörning, "Miktar vermeyeceğim ama terör örgütü PKK'nin ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim." dedi.

Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden terör örgütü PKK/YPG'ye haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti.

İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 29 Ocak'ta ülkesinin devlet radyosu SR'ye "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor. Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." ifadelerini kullanmıştı.

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