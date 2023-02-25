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Hatay'da mahalle mahalle gezip tetanos aşısı yapılıyor

Hatay'da mahalle mahalle gezip tetanos aşısı yapılıyor

Deprem bölgesinde çok hafif de olsa yara alan kişilerin mutlaka tetanos aşısı yaptırması gerektiğini söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın uyarısının ardından harekete geçildi.

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Deprem bölgesinde incelemelerini sürdüren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün yaptığı açıklamada, "tetanos" uyarısında bulundu. Tetanosun paslı çivi, bıçak veya metal kesikleriyle kolayca bulaşabileceğini söyleyen Bakan Koca, aşının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

"Tetanos aşısını ihmal etmeyin"

Bakan Koca, "Bugünlerde hassas olunması gereken bazı sağlık konuları var. Bunlardan biri tetanostur. Mikrop, paslı çivi, bıçak veya metal kesikleriyle kolayca bulaşabilir. Tedbire büyük önem veriyoruz. Deprem bölgesinde enkazda çalışan görevlilerin tetanos aşılarını yaptık. Yaralılar olmak üzere depremzedelerin tetanos aşıları da yapılmış durumdadır. Çok hafif de olsa depremde yara almışsanız tetanos aşısını ihmal etmemenizi istiyorum. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ortaya çıkan toz da sağlık açısından risk taşıyordu. Çalışan ve yakın yerlerde bulunanlara 2 milyondan fazla N95 maske dağıttık." ifadelerini kullandı.

Hatay'da tetanos aşısı yapılmaya başlandı

Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, depremlerin vurduğu Hatay'a aşı TIR'ı getirdi. Sağlık ekipleri, enkaz çalışmalarında görev yapan personeli ve depremzedeleri tetanos riskine karşı aşılamaya başladı.

Bakanlık ekipleri mahalle mahalle geziyor

Türkiye'nin dört bir yanından Hatay'da görevlendirilen Sağlık Bakanlığı ekipleri, mahalle mahalle, köy köy gezerek aşı uygulaması gerçekleştiriyor.

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