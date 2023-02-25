Kayserispor deplasmanda Giresunspor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Kayserispor deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta erteleme maçında Giresunspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Çotanak Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-1 kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Carlos Mane ile 40. dakikada Mame Thiam kaydetti. Giresunspor'un tek golü 58. dakikada Riad Bajic'ten geldi.

Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 35'e yükseltirken Giresunspor 21 puanda kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Giresunspor da deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

Süper Lig'de en son Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Giresunspor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 5 mağlubiyet ile 2 beraberlik aldı. Süper Lig'de en son Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Kayserispor ise 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.