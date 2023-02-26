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Ali Koç sahaya indi Arda Güler'e sarıldı nedeni ortaya çıktı

Ali Koç sahaya indi Arda Güler'e sarıldı nedeni ortaya çıktı

Süper Lig'in erteleme maçında sahasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de ısınma esnasında Başkan Ali Koç'un sahaya inerek Arda Güler'e sarıldı. Koç'un Arda Güler'in dogum gününü kutlamak için sahaya indiği ortaya çıktı.

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Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası ara verilen Süper Lig, Fenerbahçe Konyaspor maçıyla geri döndü.

Karşılaşmada ilk düdük öncesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sahaya inerek ısınan Arda Güler'in yanına gitti ve kulağına bir şeyler fısıldamasının ardından sarıldı.

Başkan Ali Koç'un bu hareketinin nedeni daha sonra ortaya çıktı. Ali Koç'un 25 Şubat 2005 doğumlu olan Arda Güler'in doğum gününü kutlamak için sahaya girdiği öğrenildi.

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