Kahramanmaraş ve Hatay'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu

AFAD, Hatay’ın Samandağ İlçesi’nde saat 05.26’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Öte yandan Kahramanmaraş'ta da az önce yeni bir sarsıntı yaşandı.Abone ol
Hatay'da deprem oldu. AFAD, Samandağ İlçesi’nde saat 05.26’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Hassa ilçesinde de saat 17:51'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Kahramanmaraş da sallandı
AFAD'ın sitesinde yer alan yeni bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde saat 07:37'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.