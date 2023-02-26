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Kahramanmaraş ve Hatay'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu

Kahramanmaraş ve Hatay'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu

AFAD, Hatay’ın Samandağ İlçesi’nde saat 05.26’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Öte yandan Kahramanmaraş'ta da az önce yeni bir sarsıntı yaşandı.

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Hatay'da deprem oldu. AFAD, Samandağ İlçesi’nde saat 05.26’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Hassa ilçesinde de saat 17:51'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Kahramanmaraş da sallandı

AFAD'ın sitesinde yer alan yeni bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Ekinözü  ilçesinde saat 07:37'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

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