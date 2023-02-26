ABD'nin Florida eyaletinde bir lise öğrencisi, derste oyun konsolunu elinden alan öğretmenini öldüresiye dövdü.Abone ol
ABD'nin Florida eyaletinde 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, derste taşınabilir oyun konsoluna el koyan öğretmenini öldüresiye dövdü.
Çevredekilerin yardımlarıyla öğretmenden uzaklaştırılan lise öğrencisi gözaltına alınırken, yerde baygın halde yatan öğretmen ise hastaneye kaldırıldı.
Polis şefi Rick Staly olayın ardından yaptığı açıklamada, "Saldırgan, çocuk Adalet Bakanlığına teslim edildi ve ağır darp ile suçlandı" ifadelerini kullandı.