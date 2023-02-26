Depremde evladını kaybeden annenin sözleri yürekleri dağladı

Hatay'ın Samandağ ilçesi enkaz altında çocuğunu kaybeden Gülfer Hüzmeli, "Çocuğum benden reçel istedi. Reçeli ona alamadan onu toprağa verdim" sözleriyle yürekleri dağladı.

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Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Sutaşı ilçesinde yaşayan Gülfer Hüzmeli enkaz altında 7 yaşındaki oğlu Yunus Emre'yi kaybetti.

Hüzmeli, "Deprem olunca çocuklarım ve ben enkaz altında kaldık. 3 saat sonra babam beni kendi çabaları ile çıkardı enkazdan. Sonrada 2 çocuğu mu kurtardı. Ama üçüncü çocuğumu kurtarmaya fırsatımız olmadı. Çok kötü ve felaket bir deprem yaşadık burada ayakta duran binada yıkılmaya mahkum bir bina oldu artçılar hala devam ediyor. 7 yaşındaki çocuğum benden reçel istemişti o reçeli yedirmeye fırsatım olmadı melek oldu benim çocuğum" dedi.