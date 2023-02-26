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Depremde evladını kaybeden annenin sözleri yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Depremde evladını kaybeden annenin sözleri yürekleri dağladı

Hatay'ın Samandağ ilçesi enkaz altında çocuğunu kaybeden Gülfer Hüzmeli, "Çocuğum benden reçel istedi. Reçeli ona alamadan onu toprağa verdim" sözleriyle yürekleri dağladı.

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Türkiye, Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Sutaşı ilçesinde yaşayan Gülfer Hüzmeli enkaz altında 7 yaşındaki oğlu Yunus Emre'yi kaybetti.

Hüzmeli, "Deprem olunca çocuklarım ve ben enkaz altında kaldık. 3 saat sonra babam beni kendi çabaları ile çıkardı enkazdan. Sonrada 2 çocuğu mu kurtardı. Ama üçüncü çocuğumu kurtarmaya fırsatımız olmadı. Çok kötü ve felaket bir deprem yaşadık burada ayakta duran binada yıkılmaya mahkum bir bina oldu artçılar hala devam ediyor. 7 yaşındaki çocuğum benden reçel istemişti o reçeli yedirmeye fırsatım olmadı melek oldu benim çocuğum" dedi.

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