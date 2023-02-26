BIST 5.059
DOLAR 18,88
EURO 19,91
ALTIN 1.099,08
HABER /  GÜNCEL

Gökyüzü bir anda aydınlandı! Hatay'da deprem dehşetinin yeni görüntüsü çıktı

Gökyüzü bir anda aydınlandı! Hatay'da deprem dehşetinin yeni görüntüsü çıktı

HATAY'da gece yaşanan ilk depremin dehşetini gözler önüne seren yeni görüntüleri otaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde deprem anında gökyüzü bir anda aydınlanıyor ve büyük panik yaşanıyor.

Abone ol

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ın da içerisinde bulunduğu 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Hatay'da depreme ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Güvenlik kamera görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Bir akaryakıt istasyonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sarsıntının ardından gökyüzü bir anda aydınlanıyor. İstasyon çalışanları deprem sırasında büyük panik yaşıyor.

İşte depremin yeni görüntüsü...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Korkutan iddia! Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı’ raporu verildi
Foto Galeri Korkutan iddia! Kolonlarına ekleme yapılan binaya ‘az hasarlı’ raporu verildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Depremde evladını kaybeden annenin sözleri yürekleri dağladı
Depremde evladını kaybeden annenin sözleri yürekleri dağladı
33 saat sonran enkazdan çıkartılan Gülmez: Duvardan duvara vurdu bu kesinlikle deprem gibi değildi
33 saat sonran enkazdan çıkartılan Gülmez: Duvardan duvara vurdu bu kesinlikle deprem gibi değildi
Niğde ve Konya depreminden sonra oldu! Aksaray'da korkutan görüntü
Niğde ve Konya depreminden sonra oldu! Aksaray'da korkutan görüntü
7.7 ve 7.6’lık depremler sonrası korkutan açıklama! Uzmanlardan bomba yorum tarih de verildi
7.7 ve 7.6’lık depremler sonrası korkutan açıklama! Uzmanlardan bomba yorum tarih de verildi
Oyun konsoluna el koyan öğretmenini öldüresiye dövdü
Oyun konsoluna el koyan öğretmenini öldüresiye dövdü
Sakarya'da yaşandı! Kestiği ağaç öldürdü
Sakarya'da yaşandı! Kestiği ağaç öldürdü
Kahramanmaraş ve Hatay'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Kahramanmaraş ve Hatay'da panik yaratan deprem! AFAD duyurdu
Ertem Şener mültecilere demediğini bırakmadı: Defolun gidin!
Ertem Şener mültecilere demediğini bırakmadı: Defolun gidin!
Ali Koç: Milletçe omuz omuza, tek vücut olduk
Ali Koç: Milletçe omuz omuza, tek vücut olduk
Joshua King: Bu kadar birlikte hareket eden bir ülke görmemiştim
Joshua King: Bu kadar birlikte hareket eden bir ülke görmemiştim
Temel Karamollaoğlu masada 3 ismin gündeme geldiğini belirtti
Temel Karamollaoğlu masada 3 ismin gündeme geldiğini belirtti
Pakistan’dan depremzedeler için gelen 21 tır yardım Malatya'da
Pakistan’dan depremzedeler için gelen 21 tır yardım Malatya'da