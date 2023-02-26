Gökyüzü bir anda aydınlandı! Hatay'da deprem dehşetinin yeni görüntüsü çıktı

33 saat sonran enkazdan çıkartılan Gülmez: Duvardan duvara vurdu bu kesinlikle deprem gibi değildi

Niğde ve Konya depreminden sonra oldu! Aksaray'da korkutan görüntü

7.7 ve 7.6’lık depremler sonrası korkutan açıklama! Uzmanlardan bomba yorum tarih de verildi

Joshua King: Bu kadar birlikte hareket eden bir ülke görmemiştim