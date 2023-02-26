Temel Karamollaoğlu: Deprem sonrası Erdoğan bunu dese seçimi garantilerdi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti dinlemediğini belirterek "‘Gelin arkadaş, biz şu kararları aldık, şu adımları atacağız, sizin bize ekstra tavsiyeniz var mı?’ dese Tayyip Erdoğan seçimi garantilerdi." iddiasında bulundu.

Abone ol

TV100 ekranlarında Uğur Dündar ile gazeteci-yazar Mine Özbek 'Haftanın Panoraması' programında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu konuk olarak ağırladı.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası iktidarın attığı adımlar ve muhalafet partilerinin suçlamaları çok konuşuldu.

"Muhalefeti dinlemiyor" eleştirisi

Dündar'ın "(Deprem bölgesi) O bölge için iktidarın yapması gereken çözüm yaklaşımları ne olmalı?" sorusuna Karamollaoğlu "Bir numaralı mesele muhalefeti dinlemeleriydi. Bu depremi onlar mı yaptı? Yok. Bu deprem meydana geldi, takdiri ilahi, kader ne derseniz deyin. (Erdoğan muhalefete) ‘Gelin arkadaş, biz şu kararları aldık, şu adımları atacağız, sizin bize ekstra tavsiyeniz var mı?’ dese Tayyip Erdoğan seçimi garantilerdi. Bu benim kanaatimce ilk atılması gereken adımdı." cevabını verdi.