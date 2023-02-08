BIST 4.186
DOLAR 18,83
EURO 20,21
ALTIN 1.135,65

Adana'da deprem sonrası yolların hali ürküttü!

|
Adana'da deprem sonrası yolların hali ürküttü!

Adana’da iki gün önce sabaha karşı meydana gelen depremde asfalt yolda yarıklar oluştu.

Adana'da deprem sonrası yolların hali ürküttü!

Kahramanmaraş merkezli depremden Adana'da etkilendi. 11 binanın yıkıldığı ve 167 kişinin hayatını kaybettiği Adana'da yolların yarıldığı ortaya çıktı. 

16
Adana'da deprem sonrası yolların hali ürküttü!

Sürücüler yarıklar nedeniyle korktuklarını ancak mahalleye gidecek başka yol olmadığı için yarılan yolu kullandıklarını söyledi.

26
Adana'da deprem sonrası yolların hali ürküttü!

İşte Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı ve Çotlu Mahallesi yolunun son hali...

36
Adana'da deprem sonrası yolların hali ürküttü!
46