Adana'da deprem sonrası yolların hali ürküttü!
|
Adana’da iki gün önce sabaha karşı meydana gelen depremde asfalt yolda yarıklar oluştu.
Kahramanmaraş merkezli depremden Adana'da etkilendi. 11 binanın yıkıldığı ve 167 kişinin hayatını kaybettiği Adana'da yolların yarıldığı ortaya çıktı.
16
Sürücüler yarıklar nedeniyle korktuklarını ancak mahalleye gidecek başka yol olmadığı için yarılan yolu kullandıklarını söyledi.
26
İşte Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı ve Çotlu Mahallesi yolunun son hali...
36
46