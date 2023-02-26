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SGK'larda EYT hazırlıkları başladı! Masalar yerleştirildi, o tablo dikkat çekti

SGK'larda EYT hazırlıkları başladı! Masalar yerleştirildi, o tablo dikkat çekti

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT düzenlemesi için gözler Meclis'in açılacağı tarihe çevrilmişken SGK'larda dikkat çeken hareketlilik yaşandı. EYT'lilerin yapacağı son başvuru öncesi SGK binalarının hemen girişine masa ve tablolar yerleştirildi.

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Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme için artık son düzlüğe girildi. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde 40 binden fazla insanın hayatını kaybettiği depremler sonrası çalışmalarına ara veren Meclis'te ilk gündem maddelerinden biri EYT düzenlemesi olacak. Depremler nedeniyle iki haftalık verilen aranın ardından 28 Şubat günü mesaiye başlayacak olan Meclis'te, EYT düzenlemesinin de o gün Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.

EYT düzenlemesi ne zaman yürürlüğe girecek?

Ocak ayı sonunda AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan teklif için son kritik viraj genel kurulda dönülecek. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemenin Meclis'ten mutabakatla geçmesi, Mart ayı başında da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SGK'larda EYT hazırlığı

ATV Haber'de yer alan habere göre; EYT için artık geri sayım başlarken, çalışmalar da hızlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her gün yoğun mesai yaparken, kurumların bahçesine masalar yerleştirildiği görüldü.

Bahçelere masalar kuruluyor

Söz konusu masalarda emekli adayları, dolduracakları dilekçelerini içeriye teslim edecek ve emeklilik işlemleri o teslim işlemlerinden sonra resmen başlayacak.

Tablolar da yerleştirildi

SGK'lardaki hazırlıklar arasında bahçelere yerleştirilen tablolar da var. İşe giriş tarihine göre, hizmet süresi ve prim gün sayısı şartlarını gösteren tablolar sayesinde vatandaşların kimseye soru sormadan tablolarını doldurabilmeleri sağlanacak.

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