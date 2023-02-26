Kızılcık Şerbeti'ndeki sahneye tepki yağdı: Zorla imam nikahı kıyıldı! "Resmen kanım dondu"
Sık sık sosyal medyanın diline düşen Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümündeki sahne gündem oldu.
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım karakterinin, damadının amcasıyla ilişki sahnesi çok konuşulmuştu. Dizideki bir başka sahne yine olay yarattı. Bu haftaki bölümde zorla imam nikahı kıyıldı. İşte son bölümde seyircinin tepkisini çeken sahnede yaşananlar...
Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un üstlendiği Kızılcık Şerbeti dizisi, 16. bölümüyle ekrana geldi. Nursema'ya zorla imam nikahı kıyıldığı sahne ise diziye damga vurdu.
Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan bölümünde Nursema, ailesinin onay vermediği sevgilisi Umut'la kaçmak için hazırlık yaptı. Evden çıkacağı esnasında karşısında kardeşleri, arkasında da annesini gören Nursema büyük bir şok yaşadı.
Abdullah ise kızını arkadaşının hiç tanımadığı oğluyla evlendirmek için eve hoca çağırdı. Ailesinin zoruyla eve dönen Nursema, salonda kendisini bekleyen cami hocası ve müstakbel eşini görünce büyük bir yıkım yaşadı. Nursema, hiç tanımadığı bir adam tarafından ailesinin zoruyla imam nikahıyla evlendi.