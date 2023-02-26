Kızılcık Şerbeti'ndeki sahneye tepki yağdı: Zorla imam nikahı kıyıldı! "Resmen kanım dondu"

Abdullah ise kızını arkadaşının hiç tanımadığı oğluyla evlendirmek için eve hoca çağırdı. Ailesinin zoruyla eve dönen Nursema, salonda kendisini bekleyen cami hocası ve müstakbel eşini görünce büyük bir yıkım yaşadı. Nursema, hiç tanımadığı bir adam tarafından ailesinin zoruyla imam nikahıyla evlendi.

İşte zorla imam nikahı sahnesine gelen bazı tepkiler...