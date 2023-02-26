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Türkiye Diyanet Vakfı depremzedelerin yaralarını sarıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye Diyanet Vakfı depremzedelerin yaralarını sarıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için ilk günden itibaren 11 ilde AFAD koordinesinde faaliyet gösteren Türkiye Diyanet Vakfı, depremzedelerin barınma, gıda, mescit, oyun alanı gibi birçok ihtiyacını karşılayarak gönüllere dokunuyor.

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Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremler büyük yıkıma yol açtı. Depremzedeler için ilk günden itibaren 11 ilde faaliyet gösteren Türkiye Diyanet Vakfı üyeleri, AFAD’ın koordinesinde bölgede gıda, mescit, oyun alanı, barınma, ısınma gibi birçok ihtiyacı karşılamak için sahada görev yapıyor.

Çok sayıda personelle hizmet veren Türkiye Diyanet Vakfı 7 bin 500 depremzedeye gıda yardımı yaptı. Vakıf, depremzedelerin ihtiyaçları tamamen sağlanıncaya kadar sahada görev yapacak.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Vakfın Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, “Deprem bölgelerinde ilk günden beri faaliyet gösteriyoruz. Öncelikle arama kurtarma ekiplerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz ve Kur'an kursu hocalarımızla yaraları sarmaya çalışıyoruz. Gün geldi cenaze definleri için uğraştık, gün geldi vatandaşlarımıza sıcak bir çorba uzatmak için uğraştık. Bölgede kimin ne ihtiyacı varsa karşılamak için buradayız. İkinci ve üçüncü depremi burada biz de yaşadık. Bu enkazdan hep birlikte kalkacağız ve yaraları en hızlı şekilde saracağız” diye konuştu.

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