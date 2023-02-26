Antalya'da film sahnelerini aratmayan görüntü! Maskenin altındaki kişi müteahhit çıktı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde apartmanın önünde park halindeki Mercedes marka otomobili benzin dökerek film senaryolarını aratmayacak şekilde yakan şahıs yakalanarak tutuklandı. JASAT ekiplerinin, 10 bin üzerinde araç plakasını inceleyerek ulaştığı şahsın Konya'da müteahhitlik yapan Hasan C. olduğu öğrenildi.

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Olay, 19 Şubat’ta gece saatlerinde Manavgat'ın Side Mahallesi 1541. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçtan gelen patlama seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Araç sahibi Muharrem Çelik’in olay yerindeki konuşmalarından yangının aracın elektrik aksamından çıkmış olabileceği değerlendirilmesi yapılırken, yangının meydana geldiği yerdeki güvenlik kamerası olayın sabotaj olduğunu ortaya çıkardı.

Güvenlik kamerasında aracın yanına gelen ve elinde benzin bidonu bulunan, başını gömleğiyle kapatmış bir kişinin önce aracın etrafını dolaşıp araca bir şeyler sıktığı görüldü.

Daha sonra benzin bidonunu açıp aracın üzerine ve çevresine döken şahsın araçtan yaklaşık 2-3 metre uzağa kadar benzin döktükten çakmağı çaktığı ardından araç patlarken yürüyerek uzaklaştığı belirlendi.

Kundaklama anı kamerada

10 binin üzerinde aracın plakası incelendi

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri JASAT ve Side Jandarma Karakolu'na bağlı ekipler, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, bir taraftan aracı yanan Muharrem Çelik’in Side’de yanına geldiği Özbekistan vatandaşı M.T.’nın cep telefonu görüşmeleri ve hesap hareketlerini incelerken, diğer taraftan aracı yakan şahsın geldiği ve kaçtığı istikamette bulunan güvenlik kameralarını tek tek izledi. 10 binin üzerinde aracın incelenmesinin ardından şüphelinin plakası kapatılmış bir araçla olay yerinin yakınına kadar geldiği, kundaklama olayının ardından da Konya’nın Çumra ilçesine döndüğü belirlendi.

Kundakçı müteahhit çıktı

Şüphelinin Konya’nın Çumra ilçesinde müteahhitlik yapmakta olan Hasan C. olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalayarak Manavgat’a getirdi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan Özbekistan vatandaşı M.T. ve kundaklama şüphelisi Hasan C., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Suçlamaları kabul etmedi

İfadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirten Hasan C., Çumra ilçesinde müteahhitlik yaptığını, Özbekistan vatandaşını ölen sevgilisinin arkadaşı olduğu için 2 yıldır tanıdığını, kendisi Özbekistan’a gideceği için hediye olarak götürmek üzere kendisinden seccade, tespih ve çikolata istediğini, bunları getirmek için aynı gece Konya’dan Manavgat’a geldiğini, telefonla ulaşamayınca Konya’ya geri döndüğünü söyledi. Şüpheli ayrıca havale ettiği 15 bin lirayı da Özbekistan’a gitmek için kendisinden borç istediğini, bu parayı borç olarak verdiğini dile getirdi.