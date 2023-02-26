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Kızı ve damadına ulaşamayan babanın tek umudu o! Rönesans Rezidans'ın enkazı kalktı ama onlar hala kayıp

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Kızı ve damadına ulaşamayan babanın tek umudu o! Rönesans Rezidans'ın enkazı kalktı ama onlar hala kayıp

HATAY'da depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı tamamen kaldırılırken, bloklardan birinde yaşayan Üsteğmen Miraç İlhan (32) ve eşi Esra İlhan’dan (30) hala haber alınamıyor. Esra İlhan’ın Eskişehir’de yaşayan babası Battal Kerzi, gözyaşlarıyla konuşurken yeni evli çiftten geriye birlikte çekildikleri fotoğraflar kaldı.

Kızı ve damadına ulaşamayan babanın tek umudu o! Rönesans Rezidans'ın enkazı kalktı ama onlar hala kayıp

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17 meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından Hatay’ın Antakya ilçesinde “Cennetten bir köşe” sloganıyla daire satışı yapılan Rönesans Rezidans yerle bir oldu.

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Kızı ve damadına ulaşamayan babanın tek umudu o! Rönesans Rezidans'ın enkazı kalktı ama onlar hala kayıp

 Rezidansın yıkılmasıyla yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Rönesans Rezidans’ta yaşayan 32 yaşındaki Üsteğmen Miraç İlhan ve 30 yaşındaki eşi Esra İlhan’dan ise depremin ilk gününden bu yana haber alınamadı.

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Kızı ve damadına ulaşamayan babanın tek umudu o! Rönesans Rezidans'ın enkazı kalktı ama onlar hala kayıp

Enkaz kaldırma çalışmaları tamamlanan binada 9 aylık evli İlhan çiftinin cansız bedenlerine de ulaşılamadı.

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Kızı ve damadına ulaşamayan babanın tek umudu o! Rönesans Rezidans'ın enkazı kalktı ama onlar hala kayıp

Esra İlhan’ın Eskişehir’de yaşayan babası Battal Kerzi, İHA muhabirine depremin meydana geldiği tarihten bu yana kızı ve eşinden haber alamadıklarını söyledi.

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