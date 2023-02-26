Ahbap, Kızılay'dan çadır satın alındığını doğruladı: 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik

Ahbap, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kızılay'dan çadır alındığı bilgisini doğruladı. Açıklamada, "Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik." denildi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan da "Ahbap ve Kızılay'ın iş birliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır" açıklaması geldi.

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Gazeteci Murat Ağırel, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü gününde Kızılay'ın Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı, afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürerek depremzedelere destek olan AHBAP’a 46 milyon TL'lik çadır satışı yaptığını iddia etti.

İddiaların ardından Ahbap, bugün sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"O sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu"

"6 Şubat 2023 günü ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli ve toplam on ili etkileyen deprem nedeniyle depremden zarar gören vatandaşlarımızın çadır ihtiyacını karşılayabilmek için tüm ülke seferber olmuş, Derneğimiz de tüm ülke çapında çadır üreten firmalar ile temasa geçmiştir.

Ancak; depremin 10 ili etkilemesi ve yıkımın olağanüstü düzeyde olması nedeniyle ülkemizdeki tüm çadır üreticilerinin mevcut stokları vatandaşlarımızın mağduriyetlerini karşılayamamıştır. O tarihte iletişime geçtiğimiz firmalarda hemen o sabah deprem bölgesine gönderebileceğimiz çadırlar yoktu. En erken 1 hafta içinde yetiştireceklerdi.

Arkadaşlarımız, Kızılay’ın iştirakinde olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş ile görüşme gerçekleştirdiler. Ellerinde 2050 adet olduğunu öğrendiğimiz çadırların sözleşmesini hemen yaptık ve ertesi sabah 2050 tane çadırı deprem bölgesine gönderdik.

Çadırlar 2 bölgeden gelecekti. Erzincan’dan 1232 adet (8 TIR) çadır öncelikle en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş’a; Ankara'dan da 918 adet (8 TIR ) çadır Hatay’a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı.

AFAD ile temasa geçildi ve çadırların dağıtımını yapma konusunda bilgi verildi.

Ayrıca 5-6 gün sonrasına teslim edilecek çadırlarla ilgili görüştüğümüz diğer firmalara da çadır siparişi verildi ve satın alındı

Tüm detaylar ve raporlamalar periyodik olarak yayınlayacağımız denetim raporlarında kamuoyu ile paylaşılacaktı."

Eczacılar birliği: Kızılay'dan 140 bin TL'ye çadır satın aldık

6 Şubat’taki depremin hemen ardından bölgede sahra eczaneler kurmak için harekete geçen ancak büyük çadır bulmakta zorlanan Türk Eczacıları Birliği (TEB) de Kızılay’dan parayla çadır almak zorunda kaldı. Sözcü'ye konuşan TEB Başkanı Arman Üney, tanesi yaklaşık 140 bin TL fiyatla 76 metrekare büyüklüğünde 5 adet çadırı Kızılay’dan satın aldıklarını söyledi. Üney, bu alım için ödemeyi Kızılay’ın bir iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil A.Ş.’ye yaptıklarını belirtti. Depremin ilk günü, TEB’e ait bir tır eczaneyi Kahramanmaraş’a gönderdiklerini ancak yıkımın büyüklüğü nedeniyle hemen çadır ve konteyner arayışına girdiklerini belirten Üney, yeterli konteyner ve çadır bulmakta zorlandıklarını, bunun üzerine Kızılay ile temas kurduklarını belirtti. Deprem bölgesinde 28 konteyner ve çadırla gönüllü olarak eczane hizmeti verdiklerini belirten Üney, bunların bir kısmını bağışlarla bir kısmını da satın alarak temin ettiklerini dile getirdi.

Kızılay'dan çadır açıklaması

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap'a çadır satılmasına ilişkin olarak, "Ahbap Derneği de Kızılay'ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır'dan maliyetine tedarik ederek AFAD’ın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur." açıklamasını yaptı.

Kınık Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kızılay Çadır, Türkiye Kızılay Cemiyetinin bir iştirakidir ve 12 ay kesintisiz üretim yapan dünyanın sayılı afet çadırı üreticilerinden biridir. Öncelikle Kızılay'ın TAMP çerçevesinde belirlenen asgari çadır stok seviyesini garanti eder.Ayrıca; barınma hizmet kümesi sorumlusu olan AFAD’ın kendisinden tedarik etmek için sipariş verdiği sayıda çadırı istenilen zamanda imal eder. Sağlık Bakanlığı, MSB gibi kamu kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler ve diğer Uluslararası kuruluşların taleplerini üretir. Satışlardan elde ettiği gelirleri Kızılay’a aktarır, Kızılay da afetler için gerekli olan çadır ve sair insani yardım malzemelerini ürettirerek depolar ve ihtiyaç anında vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtır. Ahbap Derneği de Kızılay'ın yurt dışı bir kuruluş için ürettiği logosuz 2050 çadırı afetin ilk günlerinde Kızılay Çadır'dan maliyetine tedarik ederek AFAD’ın gösterdiği yere sevk edip depremzedelerin hizmetine sunmuştur." ifadesini kullandı.

Kınık şunları kaydetti:

"Kızılay Çadır&Tekstil AŞ’de Ahbap Derneği'nden aldığı kaynağı çadır hammadde tedariği için ayırmış ve üretilecek çadırları da Kızılay aracılığı ile ücretsiz olarak depremzedelerin istifadesi için planlamıştır.

Kızılay Çadır&Tekstil AŞ gerek günlük~1000 çadır imali gerekse ithalat ve yurtiçi fason imalat ile AFAD’a barınma desteği vermeye devam etmektedir.

Ahbap ve Kızılay'ın iş birliği ahlakidir, akılcıdır, yasaldır. Aksini iddia eden ise ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir.

Şimdiye kadar afet bölgesinde AFAD 337.727 çadır kurmuş ve ilave 100.000 çadırı da kurmaya devam etmektedir. Kızılay öz kapasitesini (54.070) Afad’a teslim etmiş ve tesislerinde Afad için imalata kesintisiz devam etmektedir Çadır kentlerde 1.350.908 vatandaşımız barınmaktadır"