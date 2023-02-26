Gören telefona sarılıp ihbar etti! Meğer üç gün önce...

AMASYA’da kanser hastası şahıs, Yeşilırmak’ta ölü bulundu. Cesedin Kamil Sezer’e (59) ait olduğu belirlendi.

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Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Yeşilırmak’ın ortasında bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, nehrin ortasında yatan şahsın cansız bedenini sudan çıkardı. Cesedin Kamil Sezer’e (59) ait olduğu belirlendi.



Park ettiği aracı yaklaşık 1 kilometre geride bulunan Sezer’in bir süredir kanser tedavisi gördüğü, hastaneden üç gün önce taburcu edildiği öğrenildi. Sezer'in ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.