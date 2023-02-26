BIST 5.059
DOLAR 18,88
EURO 19,91
ALTIN 1.099,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Gören telefona sarılıp ihbar etti! Meğer üç gün önce...

Gören telefona sarılıp ihbar etti! Meğer üç gün önce...

AMASYA’da kanser hastası şahıs, Yeşilırmak’ta ölü bulundu. Cesedin Kamil Sezer’e (59) ait olduğu belirlendi. 

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Yeşilırmak’ın ortasında bir ceset olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Amasya Belediyesi itfaiyesi su altı kurtarma ekipleri, nehrin ortasında yatan şahsın cansız bedenini sudan çıkardı. Cesedin Kamil Sezer’e (59) ait olduğu belirlendi. 


Park ettiği aracı yaklaşık 1 kilometre geride bulunan Sezer’in bir süredir kanser tedavisi gördüğü, hastaneden üç gün önce taburcu edildiği öğrenildi. Sezer'in ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Malatya'da aile enkaz altında kalmaktan son anda 'takma diş' sayesinde kurtuldu
Malatya'da aile enkaz altında kalmaktan son anda 'takma diş' sayesinde kurtuldu
THY'nin Köln seferleri grev nedeniyle iptal edildi
THY'nin Köln seferleri grev nedeniyle iptal edildi
Uzmanlar İstanbul depremi için uyardı! En düşük risk o ilde
Uzmanlar İstanbul depremi için uyardı! En düşük risk o ilde
Kahramanmaraş’ta 16 güzergahta ücretsiz toplu taşıma
Kahramanmaraş’ta 16 güzergahta ücretsiz toplu taşıma
Bu belediye başkanı örnek olabilir... Yargıtay'dan emsal deprem kararı!
Bu belediye başkanı örnek olabilir... Yargıtay'dan emsal deprem kararı!
Yaşar Okuyan'ın 'sokağa çıkarmam' dediği dosyada neler vardı Meral Akşener'e şok suçlama
Yaşar Okuyan'ın 'sokağa çıkarmam' dediği dosyada neler vardı Meral Akşener'e şok suçlama
Film değil gerçek: Kardaki yazı hayat kurtardı! Mehmetçik riski göze alıp iniş yaptı
Film değil gerçek: Kardaki yazı hayat kurtardı! Mehmetçik riski göze alıp iniş yaptı
Depremzede mimardan meslektaşlarını duygulandıran ziyaret “Yaparken, kontrol ederken, imza atarken unutma!”
Depremzede mimardan meslektaşlarını duygulandıran ziyaret “Yaparken, kontrol ederken, imza atarken unutma!”
Depremzedeler için mangal kurup binlerce kebap dağıttı
Depremzedeler için mangal kurup binlerce kebap dağıttı
Balıkesir'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi son depremin şiddeti kaç?
Balıkesir'de deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi son depremin şiddeti kaç?
Türkiye Diyanet Vakfı depremzedelerin yaralarını sarıyor
Türkiye Diyanet Vakfı depremzedelerin yaralarını sarıyor
Antalya'da film sahnelerini aratmayan görüntü! Maskenin altındaki kişi müteahhit çıktı
Antalya'da film sahnelerini aratmayan görüntü! Maskenin altındaki kişi müteahhit çıktı