Koreli arama kurtarma ekibine evini açtı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir depremzede, Güney Koreli arama kurtarma ekibine evini açarak, onları misafir etti.

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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ve Pazarcık olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 11 ilde yıkımlar oldu. En fazla yıkımın olduğu Hatay'a da yurt dışından da arama kurtarma ekipleri geldi.

Güney Kore’den Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gelen Güney Koreli 12 kişilik arama kurtarma ekibi ilk günden bugüne kadar canları pahasına çalışıp birçok hayat kurtardı.

Bu duruma kayıtsız kalamayan Kırıkhanlı zabıta memuru Abdullah Başçı, depremde hasar görmeyen evine arama kurtarma ekibini alarak onları misafir etti. Başçı, “Güney Koreli arama kurtarma ekibi Kırıkhan’a gelerek mağdur insanlarımıza yardımcı oldu. Biz de buna şahit olduk. Ben de bu nedenle evimin kapısını açtım. Onlara soframı açma imkanı buldum. Güney Kore Cumhuriyetinden hayırseverlere teşekkür ediyorum” dedi.

Başçı, Koreli misafirleriyle öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. Arama kurtarma ekibi Kırıkhan’dan ayrılarak Gaziantep’e gitti.