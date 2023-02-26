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Yenikapı'da hareketli anlar! Yüzmek için denize giren kadın boğulmak üzereyken kurtarıldı

Yenikapı'da hareketli anlar! Yüzmek için denize giren kadın boğulmak üzereyken kurtarıldı

İSTANBUL Yenikapı sahilinde yüzmek için denize giren Fas uyruklu kadın, boğulmak üzereyken itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Olay, Yenikapı sahilinde saat 08.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fas uyruklu E.F. (31) isimli kadın yüzmek için denize girdi. Kadın dalgaların da fazla olması nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri, denizin yaklaşık 25 metre açığındaki Fas uyruklu kadını kurtararak bota aldı.

Ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kadına müdahale etti.

Kadının kurtarıldığı anlar kameraya böyle yansıdı...

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