Fransız top mermisinin yıkmadığı cami depremde yıkıldı, minarede herkesin dikkatini çeken görüntü
KAHRAMANMARAŞ'ta top mermisi ile yıkılamayan cami depremde yıkıldı. Tarihi Şeyh Camii, geçmişte Fransızlar işgalciler tarafından yıkılmak istenmiş. Atılan top mermisi caminin minaresine isabet etmiş ancak patlamamış... 103 yıl boyunca caminin minaresinde duran top mermisinin görüntüsü dikkat çekti.
Milli Mücadele döneminde işgal edilen Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Fransız askerleri tarafından Abarabaşı Kilisesi’nden atılan top mermisi, tarihi Şeyh Camii'nin minaresine isabet etti.
Minarenin taşları arasına sıkışan patlamamış top mermisi 103 yıldır adeta minarede dururken, Fransızların yıkamadığı cami Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremde tamamen yıkıldı.
Cami İmam Hatibi Mustafa Nar, “Tarihi Şeyh Camimiz. Yapımı tam olarak bilinmemekle beraber kitabesinde 230 yıl önce Osmanlı tarafından restore edildiği belirtiliyor.
Biz de zaten şehrin kurtuluş günü 12 Şubat tarihinden önce tadilat nedeniyle camimizi kapatmıştık. Cuma cemaatimize son cuma olduğunu ifade etmiştik. Fransız’ın yıkamadığı camimizi maalesef depremde kaybettik.