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Esenyurt'ta 38 yaşındaki kadın, çıkan tartışmada kocasını öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta 38 yaşındaki kadın, çıkan tartışmada kocasını öldürdü

ESENYURT'ta kıskançlık nedeniyle kocasını göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Olay, bugün Esenyurt Fatih Mahallesi’nde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre N.Y. (38) isimli kadın, eşi Y.Y. (42) ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma şiddetlenince kadın, eşini göğsünden bıçakladı.

Tartışmada seslerin yükselmesi nedeniyle komşular, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kadını yakalayarak gözaltına aldı. 3 çocuk babası Y.Y., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Y.Y. kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, gözaltına alınan N.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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