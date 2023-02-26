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Mezarlıkta kan donduran olay! Yarısı toprağa gömülü kadın cesedi bulundu: Vahşi hayvanlar saldırmış!

Mezarlıkta kan donduran olay! Yarısı toprağa gömülü kadın cesedi bulundu: Vahşi hayvanlar saldırmış!

Konya’nın Ereğli ilçesindeki bir mezarlıkta, bedeninin yarısı toprağa gömülü kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Cesedin vahşi hayvanlar tarafından da saldırıya uğradığı belirlendi.

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Edinilen bilgiye göre, Ereğli ilçesi Selvili Mahallesi mezarlığında vatandaşlar tarafından vücudunun bir kısmı toprağa gömülü şekilde ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, cesedin yaklaşık 15 gün önce toprağın çok derin kazılmadan gömüldüğü, 25 yaşlarında bir kadına ait olduğu ve cinayete kurban gittiği değerlendirilirken, yabani hayvanlar tarafından vücuduna zarar verildiği belirlendi.

Kadının cesedi jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kadının kimliğinin tespiti ve olayın şüphelilerinin belirlenebilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

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