Türkiye'ye gelen Çek arama kurtarma ekibine Slavia Prag'dan anlamlı jest!

Çekya Futbol ligi lideri Slavia Prag futbol takımı Türkiye ile dayanışma sergilemek üzere deprem bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekibini hafta sonu oynanan maça davet ederek bir jest yaptı.

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Çekya'dan duygulandıran bir jest geldi. Slavia Prag futbol takımı, Türkiye ile dayanışma sergilemek üzere deprem bölgesinde görev yapan arama kurtarma ekibini maça davet etti. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Egemen Bağış’ın da davet edildiği maç öncesi depremde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Maça davet edilenler arasında Çek Cumhuriyeti arama kurtarma ekibi ile Adıyaman’a giden ve 12 gün bölgede görev yapan Egemen Civan da yer aldı.

Maç arasında Büyükelçi Bağış, Takım Başkanı Jaroslav Tvrdik ve Avrupa Parlamentosu Üyesi olan Çekya Başbakan eski yardımcısı Alexander Vondra ile birlikte itfaiyecilere hitap etti.

Bağış, Türkiye'ye ilk arama kurtarma ekibi gönderen Çekya devletine ve katkılarını esirgemeyen Çek halkına müteşekkir olunduğunu vurguladı.