6 yıllık kupa hasreti sona erdi! İngiltere Lig Kupası’nda şampiyon Manchester United

Manchester United, İngiltere Lig Kupası Finali’nde Newcastle United’ı Casemiro ve Marcus Rashford’ın golleriyle 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Abone ol

Manchester United ile Newcastle United, İngiltere Lig Kupası Finali’nde karşı karşıya geldi. Wembley’de oynanan karşılaşmayı Manchester United 2-0 kazandı. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri, 33’üncü dakikada Casemiro ve 39’uncu dakikada Marcus Rashford kaydetti.

2017’den sonra ilk kupa

İngiltere Lig Kupası’nda Newcastle United’ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Manchester United, yaklaşık 6 yılın ardından ilk kez bir kupa kazanma başarısı gösterdi. Manchester ekibi, son olarak 2017 yılında Jose Mourinho yönetiminde Ajax’ı UEFA Avrupa Ligi Finali’nde 2-0 mağlup ederek müzesine kupa götürmüştü.

Erık Ten Hag’ın İngiliz ekibiyle ilk şampiyonluğu

Manchester United’ın teknik direktörü Erik ten Hag, takımıyla ilk şampiyonluğunu lig kupasında elde etti. Ralf Rangnick’in yerine 1 Temmuz 2022’de göreve getirilen Hollandalı teknik adam, Manchester ekibiyle ilk sezonunda kupa kazandı.