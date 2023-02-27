BIST 5.059
DOLAR 18,88
EURO 19,90
ALTIN 1.097,65
HABER /  SPOR

6 yıllık kupa hasreti sona erdi! İngiltere Lig Kupası’nda şampiyon Manchester United

6 yıllık kupa hasreti sona erdi! İngiltere Lig Kupası’nda şampiyon Manchester United

Manchester United, İngiltere Lig Kupası Finali’nde Newcastle United’ı Casemiro ve Marcus Rashford’ın golleriyle 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Abone ol

Manchester United ile Newcastle United, İngiltere Lig Kupası Finali’nde karşı karşıya geldi. Wembley’de oynanan karşılaşmayı Manchester United 2-0 kazandı. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri, 33’üncü dakikada Casemiro ve 39’uncu dakikada Marcus Rashford kaydetti.

2017’den sonra ilk kupa

İngiltere Lig Kupası’nda Newcastle United’ı 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi olan Manchester United, yaklaşık 6 yılın ardından ilk kez bir kupa kazanma başarısı gösterdi. Manchester ekibi, son olarak 2017 yılında Jose Mourinho yönetiminde Ajax’ı UEFA Avrupa Ligi Finali’nde 2-0 mağlup ederek müzesine kupa götürmüştü.

Erık Ten Hag’ın İngiliz ekibiyle ilk şampiyonluğu

Manchester United’ın teknik direktörü Erik ten Hag, takımıyla ilk şampiyonluğunu lig kupasında elde etti. Ralf Rangnick’in yerine 1 Temmuz 2022’de göreve getirilen Hollandalı teknik adam, Manchester ekibiyle ilk sezonunda kupa kazandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli
İzmir'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Alanyaspor'da Francesco Farioli depremi! Galatasaray maçı sonrası istifa etti
Alanyaspor'da Francesco Farioli depremi! Galatasaray maçı sonrası istifa etti
e-Devlet'te kullanıcı bilgileri sızdırıldı mı? Resmi açıklama geldi
e-Devlet'te kullanıcı bilgileri sızdırıldı mı? Resmi açıklama geldi
Türkiye'ye gelen Çek arama kurtarma ekibine Slavia Prag'dan anlamlı jest!
Türkiye'ye gelen Çek arama kurtarma ekibine Slavia Prag'dan anlamlı jest!
Mezarlıkta kan donduran olay! Yarısı toprağa gömülü kadın cesedi bulundu: Vahşi hayvanlar saldırmış!
Mezarlıkta kan donduran olay! Yarısı toprağa gömülü kadın cesedi bulundu: Vahşi hayvanlar saldırmış!
Bakan Varank başvuru sayısını açıkladı: "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına yoğun ilgi!
Bakan Varank başvuru sayısını açıkladı: "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına yoğun ilgi!
'Maçlar seyircisiz oynansın' çağrısı yapmıştı: Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı!
'Maçlar seyircisiz oynansın' çağrısı yapmıştı: Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı!
Cenk Tosun penaltı kaçırdı, Beşiktaş 1 puana razı oldu!
Cenk Tosun penaltı kaçırdı, Beşiktaş 1 puana razı oldu!
Kamyonet bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Kamyonet bariyerlere ok gibi saplandı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi sakatlık şoku!
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi sakatlık şoku!
Kayode 90'da attı, Ümraniyespor 4 maç sonra puanla tanıştı
Kayode 90'da attı, Ümraniyespor 4 maç sonra puanla tanıştı
AFAD Başkanı son durumu açıkladı! Depremde acı bilanço artıyor: Can kaybı 44 Bin 347'e yükseldi
AFAD Başkanı son durumu açıkladı! Depremde acı bilanço artıyor: Can kaybı 44 Bin 347'e yükseldi