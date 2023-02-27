Valilik açıkladı! Bugün başlıyor bina sakinleri refakat edebilecek

Hatay Valiliği, bugün itibari ile 173 binanın enkazının kaldırılacağını bildirdi.Abone ol
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi sonucu yıkılan binalarda enkaz kaldırma çalışmalarının yapılmaya başlandığı hatırlatıldı.
Açıklamada "Bina sakinleri istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceklerdir. Yapılan planlama çerçevesinde ilerleyen günlerde yapılacak enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin güncel yapı listesi bilahare Valiliğimiz web sitesi üzerinden paylaşılacaktır." denildi.