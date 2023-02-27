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Bayern Münih farklı mağlup etti liderlik koltuğuna oturdu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bayern Münih farklı mağlup etti liderlik koltuğuna oturdu

Bundesliga’nın 22. haftasında Bayern Münih evinde karşılaştığı Union Berlin’i 3-0’lık skorla mağlup etti ve ligin yeni lideri oldu.

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Almanya’da Bundesliga’nın 22. haftasında Bayern Münih ile Union Berlin ile karşı karşıya geldi.

Bayern Münih, maçın 31. dakikasında Choupo-Moting’in golüyle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi 40. dakikada Kingsley Coman skoru 2-0’a taşıdı. Bavyera ekibi Jamal Musiala’nın 45. dakikada attığı golle ilk yarıyı 3-0’lık skorla kapattı. İkinci yarıda başka olmayınca Bayern Münih maçı 3-0 kazanarak 13. galibiyetini elde etti ve 46 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

6 maç sonra kaybeden Union Berlin ise bu sezon 5 mağlubiyetini aldı.
Gelecek hafta ligde Bayern Münih, Stuttgart ile deplasmanda karşılaşacak. Union Berlin ise Köln’ü konuk edecek.

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