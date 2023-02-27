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Tokat'ta yanan evde 3 gencin cesedi bulundu! Ahşap evde neler oldu?

Tokat'ta yanan evde 3 gencin cesedi bulundu! Ahşap evde neler oldu?

TOKAT'ın Zile ilçesinde bekar evi olarak kullanılan bir evde yangın çıktı. Yangını söndürerek içeri giren itfaiyeciler büyük bir şokla karşılaştı. Evde 3 kişinin yarak ölmüş cesedi bulundu.

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Tokat'ın Zile ilçesinde bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Minareyi Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, bekar evi olarak kullanıldığı belirtilen evde Emre Yıldırım, Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan hayatını kaybetti. Yaralanan Tarık Canpolat, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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