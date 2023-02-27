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Kemal Kılıçdaroğlu çok iddialı konuştu! Altılı Masa'nın adayı, ilk turda Cumhurbaşkanı olacak

Kemal Kılıçdaroğlu çok iddialı konuştu! Altılı Masa'nın adayı, ilk turda Cumhurbaşkanı olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tüm organlarından "Cumhurbaşkanı adayı konusunda tam yetki" aldıktan sonra çok iddialı konuştu. "Altılı Masa'da kopma ihtimali yok" diyen Kılıçdaroğlu, "Devlet yönetilemiyor. Altılı Masa'nın adayı ilk turda kazanacak” dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin tüm organlarından ve milletvekillerinden Cumhurbaşkanı adayını belirleme dahil tam yetki aldı. YetkinReport’a konuşan CHP lideri, “Tek kişilik hükümet artık yönetemiyor. Devletin iyi yönetilmediğini deprem bütün ayrıntılarıyla ortaya çıkardı. Altılı Masa adayı ilk turda cumhurbaşkanı seçilecek, buna inanıyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

Altılı Masa'da kopma ihtimali yok!

- Altılı Masa'nın dağılacağı söylentileri asılsız, kopma ihtimali yok. Her ne kadar uyumsuz olduğumuz havası yaratılmak isteniyorsa da Masa uyumlu çalışıyor. Elbette ki zaman zaman masada ya da belli alanlarda birlikte çalışan arkadaşlarımız arasında farklı görüşler dile getiriliyor.

2 Mart'taki toplantıda konuşacağız

- (HDP ve Kürt seçmen sorusu üzerine) Altılı Masa'nın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı toplumun her kesiminden, yurdun her bölgesinden, her kimlikten, her inançtan ayırt etmeden oy isteyecektir. Bu da doğal. Türkiye’nin demokratikleşmesini isteyen herkesin de bunu göreceğine inanıyorum. 2 Mart toplantısında bütün bunları görüşme imkânımız olacak.

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