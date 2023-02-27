Yıllar sonra ortaya çıktı koronavirüsün sırrı istihbarat raporunda! Joe Biden'a da sunuldu...
Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden olan ABD'den gelen haber dünyada geniş etki yarattı. Pandemiye ilişkin yeni istihbarat sonuçlarını inceleyen ABD Enerji Bakanlığı koronavirüsün kökeni ile ilgili dikkat çeken bir sonuca ulaşıldı. Virüsün 'hayvandan insana bulaştığı' teorisi reddedildi...
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen ve buradan dünyanın dört bir yanına yayılan koronavirüs (Kovid-19) milyonlarca hayata mal oldu.
Aşılar ve daha bulaşıcı ancak daha hafifi Omicron'un baskın tür haline gelmesi ile dünya yıllar sonra normale dönmüş durumda.
Dünya genelinde pek çok ülke eski normale adapte olurken 'virüsün sıfır noktası' olan Çin ile ilgili ABD istihbarat raporu gündeme adeta bomba gibi düştü.
The Wall Street Journal (WSJ) ABD Enerji Bakanlığı'nın koronavirüsün kökeni ile ilgili sonuca vardığını duyurdu.