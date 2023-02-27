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Messi ve Mbappe ortaklığı Marsilya'yı sahadan sildi Cengiz Ünder üzüldü

Messi ve Mbappe ortaklığı Marsilya'yı sahadan sildi Cengiz Ünder üzüldü

Dün akşam Marsilya deplasmanına çıkan PSG, Messi ve Mbappe'nin ortaklığıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Kylian Mbappe, 200 golle Edinson Cavani'ye ait olan "PSG ile en çok gol atan oyuncu" rekorunu egale etti.

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Lionel Messi, kulüp kariyerinin 700. golünü kaydetti, Mbappe ise rekora ortak oldu. Bu ikilinin yıldızlaştığı mücadelede üzülen Cengiz Ünder oldu. PSG'nin deplasmanda aldığı 3-0'lık galibiyet rekorlara sahne oldu.

Daha önce Uruguaylı golcü Edinson Cavani'ye ait olan PSG'nin en skorer oyuncusu unvanını egale eden Mbappe 200 gole ulaştı.

Lionel Messi ise kulüp kariyerinin 700. golünü kaydetti. PSG'nin gollerini Mbappe(2) ve Messi kaydetti. Mbappe'nin 2 golüne asist Messi'den gelirken, Messi'nin golünün asistini de Mbappe yaptı.

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