BIST 5.059
DOLAR 18,88
EURO 19,90
ALTIN 1.098,04
HABER /  GÜNCEL

Depremi 40 saniye önceden haber veriyor! İş yerlerine de takılıyor

Depremi 40 saniye önceden haber veriyor! İş yerlerine de takılıyor

Bir saniyenin bile çok önemli olduğu depremin hemen öncesi için geliştirilen erken uyarı sistemi sayesinde; deprem dalgaları daha bulunduğunuz yere ulaşmadan saniyeler içerisinde uyarıyor. Ev ve işyerlerine kadar her yere bu sistemi kurmanın mümkün olduğunu belirten deprem uzmanı Süleyman Tunç; 35-40 saniye kadar zaman kazandırdığını söyledi.

Abone ol

Türkiye, 45 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ederken; uzmanların meydana gelebilecek yeni depremler için uyarıları da sürüyor. Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda açıklamalar peş peşe gelirken; deprem öncesi için geliştirilen bir sistem ise gündem oldu.

Deprem uyarı sistemi

Adı 'deprem uyarı sistemi' olan bu sistemle birlikte, oluşan deprem dalgalarından bulunduğunuz yere gelmeden haberdar olmak mümkün.

Marmara Bölgesi'nde kurulan 4 tane istasyon olduğunu belirten deprem uzmanı Süleyman Tunç, istasyonun deprem sinyalini aldığı anda sisteme aktardığını, bunlar sayesinde bölgede olmuş ya da olacak olan depremleri izleyip raporladıklarını söyledi.

35-40 saniye önceden depremi haber veriyor

Tunç, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada "Analizini yapıp tüm ilçelere olan sürelerini hesaplayıp gönderebiliyoruz. En kötü nokta için 5 saniye. Batısı ve doğusu içinse 35-40 saniye kadar zaman kazandırıyor." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu çok iddialı konuştu! Altılı Masa'nın adayı, ilk turda Cumhurbaşkanı olacak
Kemal Kılıçdaroğlu çok iddialı konuştu! Altılı Masa'nın adayı, ilk turda Cumhurbaşkanı olacak
Messi ve Mbappe ortaklığı Marsilya'yı sahadan sildi Cengiz Ünder üzüldü
Messi ve Mbappe ortaklığı Marsilya'yı sahadan sildi Cengiz Ünder üzüldü
Deprem çantasına altınları doldurup pazara gitti birkaç dakika içinde beş parasız kaldı
Deprem çantasına altınları doldurup pazara gitti birkaç dakika içinde beş parasız kaldı
Tokat'ta yanan evde 3 gencin cesedi bulundu! Ahşap evde neler oldu?
Tokat'ta yanan evde 3 gencin cesedi bulundu! Ahşap evde neler oldu?
İzmir'den yola çıkan göçmen teknesi İtalya'da battı! 59 kişi öldü bir Türk gözaltında
İzmir'den yola çıkan göçmen teknesi İtalya'da battı! 59 kişi öldü bir Türk gözaltında
2 il için korkutan deprem tahmin Belediye Başkanı söyledi şehrin yüzde 60-70'ini bırakmaz
2 il için korkutan deprem tahmin Belediye Başkanı söyledi şehrin yüzde 60-70'ini bırakmaz
Yardıma koştu döndüğünde şoku yaşadı! İşten atılan adam: Eşim duymasın diye her sabah...
Yardıma koştu döndüğünde şoku yaşadı! İşten atılan adam: Eşim duymasın diye her sabah...
Ahmet Hakan Kızılay'ı topa tuttu! O gün para ilişkisine girilmesi de neyin nesi?
Ahmet Hakan Kızılay'ı topa tuttu! O gün para ilişkisine girilmesi de neyin nesi?
Bayern Münih farklı mağlup etti liderlik koltuğuna oturdu
Bayern Münih farklı mağlup etti liderlik koltuğuna oturdu
Samandağ Belediye Başkanı'ndan şok iddialar! Bugüne kadar devletten bana tek çadır gelmedi
Samandağ Belediye Başkanı'ndan şok iddialar! Bugüne kadar devletten bana tek çadır gelmedi
Fahiş kira artışına geçit yok! Olağanüstü hal yetkileri kullanılacak
Fahiş kira artışına geçit yok! Olağanüstü hal yetkileri kullanılacak
Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor