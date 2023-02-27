Depremi 40 saniye önceden haber veriyor! İş yerlerine de takılıyor

Bir saniyenin bile çok önemli olduğu depremin hemen öncesi için geliştirilen erken uyarı sistemi sayesinde; deprem dalgaları daha bulunduğunuz yere ulaşmadan saniyeler içerisinde uyarıyor. Ev ve işyerlerine kadar her yere bu sistemi kurmanın mümkün olduğunu belirten deprem uzmanı Süleyman Tunç; 35-40 saniye kadar zaman kazandırdığını söyledi.

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Türkiye, 45 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ederken; uzmanların meydana gelebilecek yeni depremler için uyarıları da sürüyor. Deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda açıklamalar peş peşe gelirken; deprem öncesi için geliştirilen bir sistem ise gündem oldu.

Deprem uyarı sistemi

Adı 'deprem uyarı sistemi' olan bu sistemle birlikte, oluşan deprem dalgalarından bulunduğunuz yere gelmeden haberdar olmak mümkün.

Marmara Bölgesi'nde kurulan 4 tane istasyon olduğunu belirten deprem uzmanı Süleyman Tunç, istasyonun deprem sinyalini aldığı anda sisteme aktardığını, bunlar sayesinde bölgede olmuş ya da olacak olan depremleri izleyip raporladıklarını söyledi.

35-40 saniye önceden depremi haber veriyor

Tunç, Kanal D Haber'e yaptığı açıklamada "Analizini yapıp tüm ilçelere olan sürelerini hesaplayıp gönderebiliyoruz. En kötü nokta için 5 saniye. Batısı ve doğusu içinse 35-40 saniye kadar zaman kazandırıyor." diye konuştu.