Üzerine kaynar su döküldü anaokulunu korku sardı! "Kızımı titrerken buldum" diyen babadan şok iddia

İSTANBUL Üsküdar'da bulunan bir anaokulunda sıcak su ve çikolata ile yapılan etkinlik sırasında 3 buçuk yaşındaki kız çocuğunun üzerine kaynar su döküldü. Çocuğun vücudunda, 2’inci derece yanık oluşurken aile okul hakkında şikayette bulundu. Küçük çocuğun babası, olayın üstü örtülmesi için okul tarafından para teklif edildiğini iddia etti.

Abone ol

Üsküdar'da bulunan özel bir anaokulunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, sınıf içerisinde kaynar su ve çikolata ile yapılan etkinlik sırasında iddiaya göre ısıtıcıda bulunan kaynar su 3 buçuk yaşındaki Eliif Raye Kaya'nın üzerine döküldü. Küçük kızın vücudunda 2'inci derece yanıklar oluştu.

Okul idaresinin babasını arayarak okula çağırması üzerine baba Bilgehan Kaya, okula gelerek vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan küçük kızını taksi ile hastaneye götürdü.

Yaşanan olayda anaokulunun ihmali olduğunu söyleyen baba Bilgehan Kaya, "Sınıf içerisinde hiçbir tedbir ve güvenlik önlemi almadan, sıcak su ve çikolata ile yapılan bir etkinlik sırasında, kızımın üzerine sıcak su döküldü. Kızımın sağ tarafında kasığından dizine kadar karın bölgesinde kol ve dirsek bölgesinde 2’inci dereceden yanık oluştu" dedi.

"Soyundurmuşlar, soğuk suya tutmuşlar"

Bilgehan Kaya, "Olayın olduğu gün telefonla beni arayıp ne yapacaklarını sordular, Hastaneye götürmemişler, benim okula gelmemi beklemişler. Ambulansı neden çağırmadınız dediğimde bana hiçbir şey söylemediler. Avukat vasıtasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Su döküldükten sonra kızım 10 dakikaya yakın okulda durmuş. Kafalarına göre müdahale yapmışlar, soyundurmuşlar. Soğuk suya tutmuşlar.

"Titrer halde buldum kızımı, hastaneye ben götürdüm"

Ben okula gittiğimde üzerinde kıyafet yoktu. Öğretmen önlüğüne sarılı şekilde titrer halde buldum kızımı. Taksi ile hastaneye ben götürdüm. Okulda daha sonradan öğrendik ki MEB’e kayıtlı olmayan öğretmenlerin bile mevcut olduğunu öğrendim. Ecza dolaplarının boş olduğunu gördük. Sınıftaki öğretmenin üzerine olayı yıkıp öğretmene zorla kağıt imzalatmışlar."

"Biz kurumun suçlu olduğunu düşünüyoruz"

Olayda sınıfta 2 öğretmen varken tuttukları tutanakta tek öğretmen yazmışlar. Nedenini sorduğumuzda Milli Eğitim'de kayıtlı olmadığını söylediler. Sınıfımızda kendi yaş grubumuzdan daha küçük çocukların olduğunu öğrendik. Normalde kanun gereği okula alınmaması gerekiyor. Kurum mobing ile öğretmene tutanak tutturarak olayı öğretmenin üstüne yıkmak istiyor. Ancak biz kurumun suçlu olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Okul öğretmen aracılığıyla para ile bizi susturmaya çalıştı"

Kaya, "Olay günü öğretmenleri toplamışlar, 'bizim derdimizin para olduğunu para ile bu durumu çözebileceklerini' söylediler. Kendilerinin üst düzey tanıdıklarının olduğu, kendilerini kırmayacaklarını, her şeyi halledebileceğini ima eden cümleler kurmuşlar öğretmene. Öğretmeni sürekli tehdit ve mobing ile yıldırmaya çalışıyorlar. Bu kurumun faaliyetlerinin bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Okulda kayıt almaya devam ediyorlar. Okulun detaylı incelenmesini, benim çocuğumun başına gelenlerin başka bir çocuğun başına gelmemesini istiyoruz" dedi.