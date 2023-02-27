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BM'den depremzedeler için saygı duruşu

BM'den depremzedeler için saygı duruşu

BM İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu, Türkiye'deki depremler nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

BM Cenevre Ofisinde başlayan BM İnsan Hakları Konseyinin 52'nci Oturumu'nun açılışına, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Konseyinin 2023 Dönem Başkanı Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vaclav Balek, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsviçre Dışişleri Bakanı Bakanı Ignazio Cassis, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç ile diğer ülkelerin ve BM kurumlarının temsilcileri katıldı.

Oturum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye ve Suriye'de yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı.

Konseyin ilk günü açılış konuşmalarıyla devam edecek. BM Genel Sekreteri Guterres de konuşma yapacak.

Çekya'nın BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Balek'in başkanlık ettiği 52'nci oturum, 4 Nisan'da sona erecek.

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