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Edirne'de kan donduran vahşet! Ortaokul öğrencisi 5 arkadaşını bıçakladı

Edirne'de kan donduran vahşet! Ortaokul öğrencisi 5 arkadaşını bıçakladı

Edirne'de bulunan Karaağaç Ortaokulu'nda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi G.F, bıçakla 5 arkadaşını yaraladı.

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Edirne'de bir ortaokulda çıkan kavgada bir kız öğrenci 5 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Hafif yaralanan öğrenciler hastaneye sevk edilirken şüpheli öğrenci polis merkezine götürüldü.

Mersin'de geçtiğimiz aylarda bir ortaokul öğrencisinin sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü korkunç olayın benzeri Edirne'de yaşandı.

Edirne'de bulunan Karaağaç Ortaokulu'nda öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında 7. sınıf öğrencisi G.F, bıçakla 5 arkadaşını yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenciler Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli kız öğrenci G.F. polis merkezine götürüldü. İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, okula gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

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