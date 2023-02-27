AFAD'dan flaş artçı deprem açıklaması!

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük deprem sonrası artçılar devam ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, devam eden sarsıntılara ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar "3-4 arası büyüklükte yani vatandaşlarımızın hissedebileceği büyüklükteki depremlerin sayısı bin 963, 4-5 arası büyüklükteki artçı deprem sayısı 471, 5-6 arası büyüklükteki deprem sayısı da bugünkü depremle birlikte toplam 45 oldu." dedi.