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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası hepsi bir yerde toplandı! Sahiplerini bekliyor

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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası hepsi bir yerde toplandı! Sahiplerini bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören ve otoparka çekilen araçlar sahiplerine teslim ediliyor.İl Emniyet Müdürlüğünün bilgisine göre kentte zarar gören araçlardan 761'i otoparka çekildi.

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası hepsi bir yerde toplandı! Sahiplerini bekliyor

6 Şubat'ta yaşanan depremlerde zarar gören araçlar, bulundukları yerlerden çekiciler vasıtasıyla kaldırılıyor. İl Emniyet Müdürlüğüne ait Dulkadiroğlu ilçesindeki otoparka çekilen otomobil, minibüs, ticari araç, cip ve kamyonetler, burada muhafaza altına alınıyor.

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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası hepsi bir yerde toplandı! Sahiplerini bekliyor

Vatandaşlar otoparka gelerek işlemlerin ardından araçlarını teslim alabiliyor. İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte zarar gören araçlardan 761'i otoparka çekildi. Otoparka çekilen araçlardan 242'si sahibine ya da sahibinin birinci dereceden akrabasına teslim edildi.

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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası hepsi bir yerde toplandı! Sahiplerini bekliyor
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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası hepsi bir yerde toplandı! Sahiplerini bekliyor
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