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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Sizden helallik istiyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Sizden helallik istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere gittiği Adıyaman'da konuştu. Erdoğan, "Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız. Gereğini yaptığımızdan yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra Adıyaman AFAD merkezinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 

"Sizden helallik istiyorum, her şeyin farkındayız"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde yaşadığımız güçlü depremlerin en çok etkilediği şehirlerden biri Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bu yüzden sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız. Gereğini yaptığımızdan yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Deprem bölgesinin tamamında 44 bin vatandaşımız vefat ederken, 115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak kurtarıldı. Adıyaman'da çoğu merkezde olmak üzere 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 

Adıyaman'da 50 bin konut yapılacak

Adıyaman genelinde altyapı ile sorunlar çözüldü. Onarılan hatlar ve kurulan depolarla su sorunu da hal yoluna sokuldu. Güvenliği olduğu belirlenen yerlere etap etap doğalgaz veriliyor. Adıyaman için hemen şimdi diyerek şehrimizi beraber, yeniden inşa edeceğiz. Yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Şubat ayı bitmeden inşası fiilen başlayan konut sayısı 14 bin 500’e ulaştı. Mart ve Nisan aylarından 234 binin daha inşası safhasına geçmiş olacağız. Adıyaman’da Mart ayı içinde yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak.

Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681, Adıyaman’da ise konutu ahırıyla ile 14 bin 400 köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu rakamı daha da yükselteceğiz.

"Şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacak bir yerleşim modeli geliştiriyoruz"

TOKİ binaları hamd olsun depremden yüz akı ile çıktılar. Bunun için yeni binaları da aynı sistem ile yapacağız. Şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacak bir yerleşim modeli geliştiriyoruz. 

Fay hattına yakın, zemin sıvılaşması olan bölgelerde yapılaşmaya, eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarında ise yüksek binaya izin vermeyeceğiz. Mart'ta 30 bin konuta başlıyoruz. Yeni binalar 3 veya 4 katı geçmeyecek. Her adımımızı şehirlerimizin kültürüne, sanatına, sosyolojisine göre atıyoruz. 

Eski yerleşim yerlerindeki ihya çalışmalarına asla yüksek binaya ve yoğunluğa müsaade etmeyeceğiz. Depremde zarar gören şehirlerdeki camilerimizi, kiliselerimizi, kalelerimizi ihya edeceğiz.


"Ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terketmeyin"

Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha iyisini yapıp sizlere vereceğiz. Yıkılan her köy ahırın yerine modern ve daha iyisini yapacağız. Daha canlı bir gelecek kurmakta kararlıyız. Bunun için sizlerden ve milletimden 1 yıllık bir süre istiyorum. Bugüne kadar vaatlerimizi nasıl yerine getirdiysek, çözülemez denilen nice sorunun üzerinden nasıl geldiysek depremin yaralarını da 1 yıl içinde saracağımızın sözünü sizlerin huzurunda milletime veriyorum.

"Dalkavuklara asla kulak asmayın"

Dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a Kızılay'a saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın.

Tütünde ÖTV yarı yarıya indiriliyor

Sarmalık kıyılmış tütünden aldığımız özel tüketim vergisini tütün cinsine göre farklılılaştırmak için genel bir çalışma zaten yürütüyorduk. Ancak deprem sebebiyle OHAL bölgesindeki illerde faaliyet gösteren sarmalık kıyılmış tütün üreten kooperatiflerimiz için düzenleme yapmayı kararlaştırdık. Kıyılmış tütün satışındaki yüzde 55 olan özel tüketim vergisi oranını yarıya indiriyoruz.

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