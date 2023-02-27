BIST 5.017
DOLAR 18,88
EURO 19,93
ALTIN 1.098,95

Adıyaman'da enkaz altındaki arabalar otoparkta böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Adıyaman'da enkaz altındaki arabalar otoparkta böyle görüntülendi

Adıyaman’da enkaz altında kalan ve hurdaya dönen yüzlerce aracın kaldırıldığı yediemin otoparkları havadan görüntülendi.

Adıyaman'da enkaz altındaki arabalar otoparkta böyle görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da yüzlerce araç enkaz altında kaldı. Enkazların kaldırılmaya başlaması ile birlikte hurdaya dönen araçlar da çıkartıldı. 

18
Adıyaman'da enkaz altındaki arabalar otoparkta böyle görüntülendi

Araçlar kentin 3 farklı noktasında bulunan yediemin otoparklarına çekildi. Kullanılmaz hale gelen araçların bulunduğu yediemin otoparklar dron ile havadan görüntülendi.

28
Adıyaman'da enkaz altındaki arabalar otoparkta böyle görüntülendi

Kentte kaldırılmayan enkazlar altında ise onlarca araç bulunuyor.

38
Adıyaman'da enkaz altındaki arabalar otoparkta böyle görüntülendi
48