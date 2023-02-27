Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli Adıyaman'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Altınşehir Bölgesinde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Erdoğan, sonrasında Bahçeli ile birlikte konteyner kentte vatandaşları ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a geldi. Adıyaman Altınşehir bölgesinde oluşturulan Konteyner kente gelen Erdoğan burada incelemelerde bulundu.

Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti.

Erdoğan, yetkililerden bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Bahçeli ile beraber konteyner kentte vatandaşları ziyaret etti. Erdoğan, çocuklarla yakından ilgilendi.

Erdoğan'ın Adıyaman'da sonraki durağı

Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini de ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.