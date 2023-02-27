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Valilik duyurdu! Flaş idari izin kararı: İkinci bir talimata kadar...

Valilik duyurdu! Flaş idari izin kararı: İkinci bir talimata kadar...

Hatay Valiliği, kentte hamileler, engelliler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, bakmakla yükümlü engelli çocuğu bulunanlar, şehit yakını ve gazi olan personelin, ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacağını bildirdi.

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Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacakları veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakları anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kolluk kuvvetleri, sağlık hizmetleri, belediyeler ve 112 Acil Çağrı Merkezi hizmetlerini yürüten personel ile kanuni izinler hariç, hamileler, 10 yaş altı küçük çocuğu olan kadın memurlar, engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar, şehit yakını ve gaziler ile kronik hastalığı olan personel ikinci bir talimata kadar idari izinli sayılacaklardır. Uzaktan ve esnek çalışma usulleri ise kamu kurum ve kuruluşlarının fiziksel iyileştirmeleri sağlanana kadar yeteri kadar personelle hizmet aksamayacak şekilde ilçelerde kaymakamlarca, il merkezinde kurum amirlerince belirlenen usullere göre yürütülecektir."

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