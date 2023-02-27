Kocaeli'de BİM deposunda panik! 2 çalışan hastanelik oldu

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde bulunan BİM marketin deposunda çıkan yangında, 2 çalışan dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

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Edinilen bilgiye göre, marketin deposunda bulunan kağıtların tutuşması sonrasında yangın çıktı. Depodan yükselen dumanları gören çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Dumandan etkilenen 2 market çalışanı ise olay yerine sevk edilen ambulansa alındı. İlk müdahalesi burada yapılan çalışanlar, daha sonra tedavi edilmek üzere başka bir ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.Yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.