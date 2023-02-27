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TPAO uyardı 'yatırım fırsatı' denilmişti gerçek ortaya çıktı

TPAO uyardı 'yatırım fırsatı' denilmişti gerçek ortaya çıktı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı(TPAO), Şirket hisselerinin satışa çıkarıldığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir." denildi.

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TPAO, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, "yatırım fırsatı” adı altında TPAO hisselerinin satışa çıkarıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu belirtti.

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Söz konusu yasa dışı girişimlerde Genel Müdürümüz Sayın Melih Han Bilginin fotoğraflarının yanı sıra Ortaklığımızın logosu ve görselleri kullanılarak gerçek algısı yaratılmaya çalışılmıştır. Kurumumuz yüzde yüz kamu sermayeli bir Kamu İktisadi Teşebbüsüdür. Halka açık bir şirket olmadığından, herhangi bir hisse satışı söz konusu değildir." denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Bahse konu hesaplar ve internet sitelerine karşı gerekli yasal işlemler Ortaklığımız tarafından başlatılmış olup, vatandaşlarımızın bu tür gerçek dışı duyurulara ve dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları gerekmektedir."

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