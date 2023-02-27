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Malatya depremi sonrası Ahmet Ercan'dan kritik uyarı! 6.7'ye erişecek

Malatya depremi sonrası Ahmet Ercan'dan kritik uyarı! 6.7'ye erişecek

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, artçı depremlerin devam edeceğini belriterek, "M5.6'lık artçı deprem 5 kilomtere derinde sarsıcı olmuştur. Bölgede M6.7 erişecek artçı depremler 3-4 ay sürecektir." dedi.

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Malatya'da meydana gelen ve onlarca binanın yıkıldığı 5.6 büyüklüğündeki depremin yankıları sürüyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Malatya'daki deprem sonrası flaş bir uyarıda bulundu.

Çevre illerde de hissedilen depremin artçılarının devam edeceğini ifade eden Ercan, şunları söyledi:

27.02.23 12.04'de Malatya Yeşilyurt Kozluk'ta 5,6'lık artçı deprem 5 kilometre derinde sarsıcı olmuştur. Bölgede 6,7 erişecek.

Artçı depremler 3-4 ay sürecektir. Yarın incelemeler için Malatya'daki olacağım.

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