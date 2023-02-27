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İstanbullu deprem korkusundan kaçıyor! O ilde emlak fiyatları tavan yaptı

İstanbullu deprem korkusundan kaçıyor! O ilde emlak fiyatları tavan yaptı

Büyük depremlerin ardından İstanbullular da göç etmeye başladı. Talebin ise fay hattına uzak olduğu belirtilen Edirne'ye olduğu belirtildi. Umum Emlak Müşavirleri Derneği ikinci Başkanı Namık Babacan da kentte emlak ve arsa talebinin arttığını ifade ederek fahiş fiyatları önüne geçmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

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Maraş merkezli depremlerde resmi verilere göre 44 binden fazla vatandaş yaşamını yitirdi. Depremden sağ kurtulanlar ise evsiz kaldı. 10 ili enkaz altında bırakan afetin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. İstanbul'daki bina fazlalığı, nüfus yoğunluğu nedeniyle uzmanlar yıkımın büyük olacağını belirtirken sokakların dar olması ve toplanma alanlarının da yetersizliği sebebiyle deprem sonrası yardımların da gecikeceğini belirtiyor.

İstanbul'dan göç başladı

İstanbullular evlerine dayanıklılık testi yapılması için başvurularda bulunurken alternatif yollar da arıyor. Bu yollardan biri de göç olarak ortaya çıktı. İstanbul'a yakın olan Edirne son zamanlarda yeni sakinlerini ağırlıyor. Talebin, fay hattına uzaklığı ve deprem riski az olduğu ifade edilen Edirne’nin rakımı yüksek zemini ise kayalıklardan oluşan köylerine yöneldiği belirtiliyor.

Edirne’nin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerine son haftalarda yoğun talep olduğunu açıklayan Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği ikinci Başkanı Namık Babacan, İstanbul’dan gelen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşıya karşıya kaldıklarını söyledi.

Emlakçılarda hareketlilik başladı

Talebin arttığı bu günlerde fahiş fiyatın önüne geçmek için emlakçılar olarak çaba sarf ettiklerinin de altını çizen Babacan, "Buradan tarla, bağ, bahçe ve arsa almak isteyen vatandaşlar baştan telefonla arayıp bilgi alıyorlar. Ardından ilk fırsatta Edirne’ye geliyorlar ve yüz yüze görüşüyoruz. Diğer emlakçı arkadaşlarımızın da görüştükleri var. Şu an emlakçı arkadaşlarımız ile görüşmeler yapıyoruz. Nerelerde bağ, bahçe ve arsa var diye belirliyoruz" dedi.

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