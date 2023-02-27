BIST 5.179
DOLAR 18,89
EURO 20,00
ALTIN 1.102,72
HABER /  GÜNCEL

Deprem bahanesiyle zam furyası başladı! Kasaplar kepenk indirmeye hazırlanıyor

Deprem bahanesiyle zam furyası başladı! Kasaplar kepenk indirmeye hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden bu yana haftada iki kez karkas ete zam geldiğini bildiren İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, bazı büyük firmaların fiyatları tırmandırdığını söyledi.

Abone ol

İstanbul’daki kasaplar, depremi bahane ederek karkas et fiyatına haftada iki kez zam yapıldığı belirtirken, bir hafta boyunca kepenk indirmeye hazırlandıklarını açıkladı. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Böyle sıkıntılı bir dönemde birlik ve beraberlik olmamız gerekirken, zam furyasına çevrilmesini ahlaken doğru bulmuyoruz" dedi.

Karkas etin kilogram fiyatı, yılbaşından bu yana 130 liradan 180 liraya yükselirken, ekonomim.com'dan Mehmet Ali Gülel’e açıklama yapan Tüfekçi, şunları kaydetti:

“Zamma bahane olarak depremden dolayı Maraş ve Antep’te kesimin olmaması gösteriliyor. Fakat o bölgeden İstanbul’a da çok az ürün geliyor. Deprem bölgesinde sadece Elbistan’da entegre tesis var, diğerleri irili ufaklı kesimhanelerden oluşuyor. Söz konusu kesimhanelerde tam kapasite olmasa bile kesimler başlamış durumda. Böyle sıkıntılı bir dönemde birlik ve beraberlik olmamız gerekirken, zam furyasına çevrilmesini ahlaken doğru bulmuyoruz.”

Kasaplar olarak bakanlık, ticaret borsası ve ticaret odası temsilcilerinin de görüşünü alarak dükkanlarını bir hafta kapatmaya hazırlandıklarını dile getiren Tüfekçi, “İstanbul’da 2 bine yakın kasap var ve lokantacılar odası da bu durumdan çok şikayetçi. Odalarla birlikte İstanbul’da 3 bin üye var” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem provokasyonu yapan 1005 hesap yöneticisi belirlendi
Deprem provokasyonu yapan 1005 hesap yöneticisi belirlendi
Seçim ertelenecek mi? AK Parti'den seçim tarihi açıklaması
Seçim ertelenecek mi? AK Parti'den seçim tarihi açıklaması
'İzin vermeyeceğim' dedi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hükümeti de dahil ederek çağrı yaptı
'İzin vermeyeceğim' dedi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hükümeti de dahil ederek çağrı yaptı
İstanbullu deprem korkusundan kaçıyor! O ilde emlak fiyatları tavan yaptı
İstanbullu deprem korkusundan kaçıyor! O ilde emlak fiyatları tavan yaptı
Malatya depremi sonrası Ahmet Ercan'dan kritik uyarı! 6.7'ye erişecek
Malatya depremi sonrası Ahmet Ercan'dan kritik uyarı! 6.7'ye erişecek
AK Parti, başörtü için anayasa değişikliği teklifini geri çekiyor!
AK Parti, başörtü için anayasa değişikliği teklifini geri çekiyor!
Kocaeli'de BİM deposunda panik! 2 çalışan hastanelik oldu
Kocaeli'de BİM deposunda panik! 2 çalışan hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Sizden helallik istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Sizden helallik istiyorum
Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener sürpriz zirvesi 2 saat sürdü! İşte kulislere ilk sızan bilgiler
Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener sürpriz zirvesi 2 saat sürdü! İşte kulislere ilk sızan bilgiler
Kandilli müdürü Doğan Kalafat 'İstanbul için en hayati önlem bu' dedi Fransız AFP'ye konuştu
Kandilli müdürü Doğan Kalafat 'İstanbul için en hayati önlem bu' dedi Fransız AFP'ye konuştu
Emniyet açıkladı! Sosyal medyada deprem provokatörleri bugün de tutuklandı
Emniyet açıkladı! Sosyal medyada deprem provokatörleri bugün de tutuklandı
Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı