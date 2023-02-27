Deprem bahanesiyle zam furyası başladı! Kasaplar kepenk indirmeye hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden bu yana haftada iki kez karkas ete zam geldiğini bildiren İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, bazı büyük firmaların fiyatları tırmandırdığını söyledi.

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İstanbul’daki kasaplar, depremi bahane ederek karkas et fiyatına haftada iki kez zam yapıldığı belirtirken, bir hafta boyunca kepenk indirmeye hazırlandıklarını açıkladı. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Böyle sıkıntılı bir dönemde birlik ve beraberlik olmamız gerekirken, zam furyasına çevrilmesini ahlaken doğru bulmuyoruz" dedi.

Karkas etin kilogram fiyatı, yılbaşından bu yana 130 liradan 180 liraya yükselirken, ekonomim.com'dan Mehmet Ali Gülel’e açıklama yapan Tüfekçi, şunları kaydetti:

“Zamma bahane olarak depremden dolayı Maraş ve Antep’te kesimin olmaması gösteriliyor. Fakat o bölgeden İstanbul’a da çok az ürün geliyor. Deprem bölgesinde sadece Elbistan’da entegre tesis var, diğerleri irili ufaklı kesimhanelerden oluşuyor. Söz konusu kesimhanelerde tam kapasite olmasa bile kesimler başlamış durumda. Böyle sıkıntılı bir dönemde birlik ve beraberlik olmamız gerekirken, zam furyasına çevrilmesini ahlaken doğru bulmuyoruz.”

Kasaplar olarak bakanlık, ticaret borsası ve ticaret odası temsilcilerinin de görüşünü alarak dükkanlarını bir hafta kapatmaya hazırlandıklarını dile getiren Tüfekçi, “İstanbul’da 2 bine yakın kasap var ve lokantacılar odası da bu durumdan çok şikayetçi. Odalarla birlikte İstanbul’da 3 bin üye var” dedi.