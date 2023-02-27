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'İzin vermeyeceğim' dedi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hükümeti de dahil ederek çağrı yaptı

'İzin vermeyeceğim' dedi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hükümeti de dahil ederek çağrı yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehirdeki sorunlu binaların dayanıklı hale getirilmesinin maliyetinin 360 milyar liranın üzerine çıkabileceğini söyledi. Deprem bölgesindeki gördükleri sonrası, bu trajedinin İstanbullulara yaşatılmasına izin vermeyeceğini kaydeden İmamoğlu, hükümeti de dahil ederek "Yaşanan son depremi bir milat, tarihe geçecek bir olay yapalım" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Deprem Çalışma Grubu toplantısında konuştu. Toplantıya Prof. Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan gibi deprem bilimciler de katıldı.

İmamoğlu, yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş depremi sonrası belediyeye denetim başvurusu yapanların sayısının 100 bine ulaştığını söyledi. İmamoğlu, “Bu kaygıyı hafife alma lüksümüz yok. Vatandaşımız kaygılı olmakta haklıdır. Bu ülkenin hiçbir yöneticisi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edemez. Hiçbir şey eskisi gibi olamaz" diye konuştu.

"Bu trajedinin İstanbullulara yaşatılmasına izin vermeyeceğim"

Birkaç gün içinde bir yol haritası açıklanacağını da söyleyen İmamoğlu, “Bütün vatandaşlarımızı bir seferberlik sürecine davet edeceğim” dedi. İmamoğlu, deprem bölgesindeki gördükleri sonrası, “bu trajedinin İstanbul'a ve İstanbullulara yaşatılmasına izin vermeyeceğini” söyledi.

Birlikte hareket etme çağrısı

Hükümeti de dahil ederek birlikte hareket etme çağrısı yapan İmamoğlu şunları kaydetti:

"İstanbul'a hakkını vererek depreme hazırlıklı hale getirmek için Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının üzerinde bir kaynak gerekiyor. İstanbul'da 90 bin ağır hasarlı ya da çok ağır binadan söz ediyoruz. Daha fazlasıyla da karşılaşmamız mümkün. Sadece sorunlu binalarımızı dayanıklı hale getirmenin faturası 360 milyar lirayı kolayca aşabilmektedir. Şunu söyleyeyim; bu büyükşehir belediyemizin bütçesinin, yıllık bütçesinin neredeyse üç katı demektir.

Deprem dolayısıyla yaşadığımız acı tecrübeleri bir büyük dönüşümün itici gücü haline getirmek zorundayız. Yerel yönetimleri, merkezi yönetimi, bağımsız özgür üniversiteleri, uzman kuruluşları, tüm bilinçli insanlarımızla yaşanan son depremi bir milat, tarihe geçecek bir olay yapalım. Gelin resmi olarak 45 bine yaklaşan insanımızın kaybıyla sonuçlanan bu büyük trajedi, ülkemiz adına bir milat olsun. Kentlerimizi korku tüneli değil, yaşam ve insan merkezli mutluluğun ve huzurun teminatı olan yerleşkeler haline getirelim."

İmamoğlu, yapılan araştırmalarda 25 yaş altı kesimin büyük endişe taşıdığını da vurguladı.

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