Kocası Özcan Deniz aldı, Samar Dadgar sosyal medyada hava attı! Yok böyle düğün hediyesi...
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in, 24 yaş küçük eşine aldığı "hediye" sosyal medyada konuşulan konulardan biri oldu. Samar Dadgar, kocasından gelen hediyeyi Instagram'da paylaşıp havasını attı.
Feyza Aktan'la 15 aylık evliliğini bitiren Özcan Deniz, gönlünü İranlı genç modacı Samar Dadgar'a kaptırmıştı. Özcan Deniz ve Samar Dadgar, geçtiğimiz günlerde hayranlarına sürpriz yaparak hızlıca evlenmişti.
Balayına Dubai'ye giden çiftle ilgili magazin gündemine bomba gibi bir iddia düşmüştü.
Samar Dadgar'ın hamile kalmasıyla çiftin ani şekilde evlenme kararı aldıkları iddia edilmişti.
Evlilik sonrası Özcan Deniz'in eşine aldığı 'düğün hediyesi' sosyal medyada çok konuşuldu. Takvim'in haberine göre; 50 yaşındaki sanatçı, kendisinden 24 yaş küçük eşi için kesenin ağzını açtı.