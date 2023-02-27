BIST 5.179
DOLAR 18,89
EURO 20,00
ALTIN 1.102,72
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

Seçim ertelenecek mi? AK Parti'den seçim tarihi açıklaması

Seçim ertelenecek mi? AK Parti'den seçim tarihi açıklaması

Seçim tarihi tartışmaları devam ediyor. Konuya ilişkin son açıklama AK Parti cephesinden geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'erteleme' iddialarına son noktayı koydu.

Abone ol

Depremin yaraları sarılmaya devam ederken siyasette seçimin tarihi tartışılıyor. 

Erteleme söz konusu değil

Seçimin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin son açıklama AK Parti'den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil" dedi. 

 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında "Önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça eğilim, seçimin vaktinde yapılması yönünde. Şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor" diye konuşmuştu.

Seçime yönelik İngiliz haber ajansı Reuters 18 Haziran'ı, Amerikan Bloomberg ise 14 Mayıs'ı işaret eden haberler yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
'İzin vermeyeceğim' dedi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hükümeti de dahil ederek çağrı yaptı
'İzin vermeyeceğim' dedi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hükümeti de dahil ederek çağrı yaptı
İstanbullu deprem korkusundan kaçıyor! O ilde emlak fiyatları tavan yaptı
İstanbullu deprem korkusundan kaçıyor! O ilde emlak fiyatları tavan yaptı
Malatya depremi sonrası Ahmet Ercan'dan kritik uyarı! 6.7'ye erişecek
Malatya depremi sonrası Ahmet Ercan'dan kritik uyarı! 6.7'ye erişecek
AK Parti, başörtü için anayasa değişikliği teklifini geri çekiyor!
AK Parti, başörtü için anayasa değişikliği teklifini geri çekiyor!
Kocaeli'de BİM deposunda panik! 2 çalışan hastanelik oldu
Kocaeli'de BİM deposunda panik! 2 çalışan hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Sizden helallik istiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: Sizden helallik istiyorum
Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener sürpriz zirvesi 2 saat sürdü! İşte kulislere ilk sızan bilgiler
Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener sürpriz zirvesi 2 saat sürdü! İşte kulislere ilk sızan bilgiler
Kandilli müdürü Doğan Kalafat 'İstanbul için en hayati önlem bu' dedi Fransız AFP'ye konuştu
Kandilli müdürü Doğan Kalafat 'İstanbul için en hayati önlem bu' dedi Fransız AFP'ye konuştu
Emniyet açıkladı! Sosyal medyada deprem provokatörleri bugün de tutuklandı
Emniyet açıkladı! Sosyal medyada deprem provokatörleri bugün de tutuklandı
Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
Malatya'daki 5.6'lık depremde Kahramanmaraş'ta fabrika çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
Valilik duyurdu! Flaş idari izin kararı: İkinci bir talimata kadar...
Valilik duyurdu! Flaş idari izin kararı: İkinci bir talimata kadar...
Jeoloji mühendisi Uğur Temiz'den diri fay hatlarıyla ilgili korkutan açıklama
Jeoloji mühendisi Uğur Temiz'den diri fay hatlarıyla ilgili korkutan açıklama