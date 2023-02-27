Seçim ertelenecek mi? AK Parti'den seçim tarihi açıklaması

Seçim tarihi tartışmaları devam ediyor. Konuya ilişkin son açıklama AK Parti cephesinden geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'erteleme' iddialarına son noktayı koydu.

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Depremin yaraları sarılmaya devam ederken siyasette seçimin tarihi tartışılıyor.

Erteleme söz konusu değil

Seçimin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin son açıklama AK Parti'den geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında "Önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça eğilim, seçimin vaktinde yapılması yönünde. Şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor" diye konuşmuştu.