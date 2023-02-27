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TBMM Başkanı Şentop'tan deprem sonrası uyarı

TBMM Başkanı Şentop'tan deprem sonrası uyarı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması çok önemli." dedi.

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Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya Yeşilyurt'taki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması çok önemli." ifadelerine yer verdi.

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