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Malatya'da 5.6 şiddetindeki depremde yıkılan bina! Enkaz altında kalanlar var

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Malatya'da 5.6 şiddetindeki depremde yıkılan bina! Enkaz altında kalanlar var

MALATYA'da yeni deprem oldu. Öğle saatlerinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte bölgeden gelen son görüntüler...

Malatya'da 5.6 şiddetindeki depremde yıkılan bina! Enkaz altında kalanlar var

Bugün saat 12.04'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevredeki diğer illerde de hissedildi. AFAD, saha tarama çalışmaları sonucunda, yıkılan binalar olduğunu duyurdu. AFAD, şehrin farklı noktasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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Malatya'da 5.6 şiddetindeki depremde yıkılan bina! Enkaz altında kalanlar var

Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde 5 katlı bir binada 3 kişiyi arama kurtarma çalışması dron ile görüntülendi. 

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Malatya'da 5.6 şiddetindeki depremde yıkılan bina! Enkaz altında kalanlar var
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Malatya'da 5.6 şiddetindeki depremde yıkılan bina! Enkaz altında kalanlar var
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