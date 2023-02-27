Malatya'da 5.6 şiddetindeki depremde yıkılan bina! Enkaz altında kalanlar var

Bugün saat 12.04'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevredeki diğer illerde de hissedildi. AFAD, saha tarama çalışmaları sonucunda, yıkılan binalar olduğunu duyurdu. AFAD, şehrin farklı noktasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.